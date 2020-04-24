В Нижнем Тагиле детские сады не будут выставлять счета для оплаты за апрель
Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Родителям Нижнего Тагила не придется оплачивать услуги муниципальных детских садов за апрель месяц, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на начальника управления образования города Татьяну Удинцеву.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Родители, чьи дети не посещали детский сад в апреле из-за режима самоизоляции, не будут оплачивать услуги за этот месяц. Однако если ребенок посещал дежурную группу, то оплатить данную услугу придется.
Напомним, что из-за введенного режима самоизоляции, детские сады в Нижнем Тагиле не работают, дети находятся дома. При этом, в городе организованы дежурные группы. Они предназначены для детей, чьи родители работают во время установленного режима.
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