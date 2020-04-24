В Нижнем Тагиле детские сады не будут выставлять счета для оплаты за апрель

Родители, чьи дети не посещали детский сад в апреле из-за режима самоизоляции, не будут оплачивать услуги за этот месяц. Однако если ребенок посещал дежурную группу, то оплатить данную услугу придется.

Напомним, что из-за введенного режима самоизоляции, детские сады в Нижнем Тагиле не работают, дети находятся дома. При этом, в городе организованы дежурные группы. Они предназначены для детей, чьи родители работают во время установленного режима.