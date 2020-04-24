Сады на Монзино и Песчаном под Нижним Тагилом находятся в зоне риска из-за паводка

На данный момент во всех водоемах Нижнего Тагила и присоединенных сельских территориях объемы воды ежедневно увеличиваются, но в небольших количествах. Это делается для того, чтобы поддержать уровень воды в водоемах в пределах средних за год.

По словам замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, ситуация на данный момент опасений не вызывает, но чтобы избежать подтопления территорий в зоне риска, постоянно координируются действия с организациями, которые эксплуатируют ГТС.

Так как в ближайшие полторы недели метеорологи прогнозируют осадки, ситуация с паводковыми водами контролируется круглосуточно.

В зону риска входят садоводческие товарищества в районе Песчаного карьера и станции Монзино. Из сельских пунктов главы администраций дважды в день направляют в ЕДДС данные об изменении уровня воды. Кроме того, на места для оценки состояния плотин и гидротехнических сооружений выезжают сотрудники службы экологической безопасности.

В деревне Баронская около моста через реку Межевая Утка специалистами сделаны пропилы льда и чернение его золой. Это позволило избежать затора льда, а также подтопления. Эти же мероприятия были проведены в других деревнях и селах.