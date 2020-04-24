В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

Так, жители города должны во время майских праздников иметь при себе документы, объясняющие нахождение на улице. Об этом заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме Нижнего Тагила, подобные меры будут введены в Екатеринбурге, Полевском, Первоуральске, Верхней Пышме и Каменске-Уральском.

Евгений Куйвашев уточнил, что в каждом из данных городов наблюдается неблагополучная обстановка по коронавирусу.

В качестве подтверждающего документа граждане могут предоставить именную справку, заверенную работодателем. Это касается тех, кто работает в праздники.

В штабе уточнили, что если такая необходимость отсутствует, то выходить на улицу можно только для похода в магазин или аптеку, а также выгула собаки, но в пределах 100 метров от дома.