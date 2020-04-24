«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии

На прошлой неделе главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских запретил массовые богослужения в храмах, а также постановил ограничить посещения кладбищ, за исключением похорон. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил горожан воздержаться от посещения погостов в Радоницу в целях профилактики распространения коронавируса. При этом особые меры безопасности принимаются также работниками похоронных контор, моргов и кладбищ.

Руководитель епархиальной службы «Успение» Александр рассказал TagilCity.ru, что, по его мнению, сейчас люди стали намного серьёзнее относиться к похоронным ритуалам. Прощания с усопшими прежнему проходят, однако их стало посещать значительно меньше людей. Также, по его словам, при этом следят за дистанцией и используют маски.

Все службы у нас проходят с минимальным количеством людей. В любом случае, у людей стал более серьёзный подход ко всем ритуалам. Вероятно, во время испытаний, они ищут поддержку, опору в Боге — не подменяют красочностью, мишурой. В обстановке более духовной, проникновенной,поделился Александр.

Глава епархиальной службы отмечает, что на само погребение на кладбище теперь могут попасть только близкие родственники. Поминальные обеды сейчас не проводятся. Единственное исключение — попросить на вынос.

Представитель агентства «Вечная память» говорит, что на погребение пускают только близких родственников. По поводу безопасности сотрудников мужчина рассказал, что, в основном, они работают удалённо и приезжают по расписанию, поскольку офис и машины постоянно обрабатываются.

У нас нет такого сумасшедшего трафика, что за час сорок человек проходят — мы же не продуктовый магазин. Соблюдаем всё, что нужно соблюдать, как и раньше — сейчас только предали этому более тотальный контроль. Людей всегда хоронили и будут хоронить. Нет никакого ажиотажа на сегодняшний день, говорит представитель агентства.

Диспетчер агентства «Ритуал-сервис» Вера Мураткова рассказывает, что обряд прощания у них больше не проводят совсем, однако желающие могут сами добраться до кладбища и проститься. Единственное, что нужно соблюдать, меры безопасности — маска, перчатки.

Работники ритуальных служб призывают горожан не поддаваться панике во время пандемии. Руководитель «Успения», например, просит не верить слухам о коронавирусе. По его словам, смертность на территории Нижнего Тагила в последнее время стала меньше. Александр рассказывает, что заражённых COVID-19 им хоронить не приходилось, однако отмечает, что службы в курсе всех рекомендаций о захоронении больных новым вирусом. В качестве примера он приводит рекомендации ВОЗ о том, что к умершим нельзя прикасаться голыми руками, работать только в защитных спецсредствах.

Это вообщем-то обычные, но усиленные методы захоронения. Все средства индивидуальной защиты у нас есть, они должны быть у всех ритуальщиков, но пока Бог миловал, и к ним прибегать не пришлось,добавил руководитель епархиальной службы.

О мерах безопасности в моргах пресс-секретарь Минздрава области Константин Шестаков говорит, что, с точки зрения патологоанатомического исследования, любой труп изначально рассматривается, как опасный для врача.

Врач, который занимается вскрытием и обследованием, хоть пациента с коронавирусом, хоть без, он вскрытие делает только в индивидуальных средствах самозащиты, предусмотренных санитарными нормами. Труп всегда рассматривается с потенциальной угрозой живому человеку,рассказал Шестаков.

Представитель ритуального агентства «Вечная память» так же отмечает, что меры безопасности в виде санобработки были и до пандемии, однако сейчас они стали более жесткими и интенсивными. Работники забирают тела из морга, используя маски, перчатки, антисептики.

Если ты работаешь в такой сфере деятельности: с усопшим, в морге. Это всегда необходимо,рассказывает мужчина.

Хоть в Нижнем Тагиле и действует режим строгой самоизоляции, ритуальные конторы работают в обычном режиме и схожи во мнении, что нельзя запретить людям приходить прощаться с близкими.