В УПФР в Нижнем Тагиле напомнили об ограничениях приема граждан из-за коронавируса
Из-за пандемии многие учреждения изменили режим работы, в том числе и Пенсионный фонд. Разъясняем, как работает УПФР в Нижнем Тагиле.
Уже почти месяц прием граждан в Управлении Пенсионного фонда РФ проводится только по неотложным вопросам и по предварительной записи. Ограничения действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коронавируса.
Специалист УПФР Есения Сальникова пояснила TagilCity.ru, какие вопросы являются неотложными.
Допустим, пенсия по случаю потери кормильца, пособие на погребение, если дата права у человека подходит. То есть, случаи, когда сроки нереально отложить, иначе человек в деньгах потеряет, сообщила Сальникова.
Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через «Личный кабинет» на сайте учреждения или на портале Госуслуги.
Мы социальное учреждение, мы не может быть полностью закрыты. В то же время обеспечить полный прием граждан в современных условиях мы не можем. Людям выдаются памятки, каким образом можно записаться на прием, либо подать заявление в электронном виде. Большую часть услуг можно получить через интернет. Мы пытаемся людей убедить пользоваться этими средствами, тем более постепенно у нас все переходит в электронный вид, добавили в УПФР.