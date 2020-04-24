В УПФР в Нижнем Тагиле напомнили об ограничениях приема граждан из-за коронавируса

Уже почти месяц прием граждан в Управлении Пенсионного фонда РФ проводится только по неотложным вопросам и по предварительной записи. Ограничения действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коронавируса.

Специалист УПФР Есения Сальникова пояснила TagilCity.ru, какие вопросы являются неотложными.

Допустим, пенсия по случаю потери кормильца, пособие на погребение, если дата права у человека подходит. То есть, случаи, когда сроки нереально отложить, иначе человек в деньгах потеряет, сообщила Сальникова.

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через «Личный кабинет» на сайте учреждения или на портале Госуслуги.