Военнослужащие провели персональный мини-парад онлайн для фронтовика из Екатеринбурга

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили мини-парад для ветерана под его окнами. Для этого к его дому был привезен передвижной экран.

На экране было торжественное прохождение военных с равнением направо. Дальше были показаны элементы с церемониальным оружием. Кроме того, Михаила Чечулина лично поздравил начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.