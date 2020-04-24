Военнослужащие провели персональный мини-парад онлайн для фронтовика из Екатеринбурга
Сегодня, 11:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге военные поздравили фронтовика-ветерана Михаила Чечулина с 75-летием победы, устроив для него персональный мини-парад под окнами дома, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили мини-парад для ветерана под его окнами. Для этого к его дому был привезен передвижной экран.
На экране было торжественное прохождение военных с равнением направо. Дальше были показаны элементы с церемониальным оружием. Кроме того, Михаила Чечулина лично поздравил начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.
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