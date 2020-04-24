Жителей Нижнего Тагила начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В судах Нижнего Тагила находятся около 20 дел об административных нарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Их них три дела в Тагилстроевском райсуде и еще 17 — в Ленинском. По 15 протоколам уже вынесено постановление о наказании в виде штрафа. Информации об их суммах нет.
Напомним, первый протокол о нарушении режима самоизоляции составлен полицией Нижнего Тагила 18 апреля на жителя ГГМ, возвращавшегося с дачи.
Сумма штрафа за данное правонарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц.
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