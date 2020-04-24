Жителей Нижнего Тагила начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Их них три дела в Тагилстроевском райсуде и еще 17 — в Ленинском. По 15 протоколам уже вынесено постановление о наказании в виде штрафа. Информации об их суммах нет.

Напомним, первый протокол о нарушении режима самоизоляции составлен полицией Нижнего Тагила 18 апреля на жителя ГГМ, возвращавшегося с дачи.