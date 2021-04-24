ДТП с подполковником и приключения школьников. Итоги дня в Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Алапаевск подполковник полиции из Алапаевска выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Camry. Предварительная информация гласит, что сотрудник полиции находился в состоянии опьянения. В результате аварии водитель иномарки не пострадал. Сам подполковник не согласился с показаниями прибора, поэтому был доставлен в больницу Режа, где у него взяли еще один анализ.