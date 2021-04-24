Евгений Куйвашев вручил медаль медсестре из Нижнего Тагила

В год Медицинского работника мы отдаем дань уважения работникам-медикам. Им вручаются медали Луки Крымского и орден Пирогова. В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что несмотря на тревогу у него всегда была уверенность, что жители России смогут справиться со всеми испытаниями, сказал губернатор.