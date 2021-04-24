Евгений Куйвашев вручил медаль медсестре из Нижнего Тагила

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Награда принадлежит не лично ей, а всем медикам инфекционной больницы в Нижнем Тагиле, который помогали пациентам с COVID-19, прокомментировала Тамара Баскакова.
Кроме тагильчанки, наград удостоились другие работники в сфере медицины и физической культуры, муниципальные служащие, общественные и научные сотрудники.
В год Медицинского работника мы отдаем дань уважения работникам-медикам. Им вручаются медали Луки Крымского и орден Пирогова. В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что несмотря на тревогу у него всегда была уверенность, что жители России смогут справиться со всеми испытаниями, сказал губернатор.
Кроме того, наград удостоился ряд руководящих сотрудников. Особо глава региона выделил меценатов.
Напомним, 22 апреля сообщалось, как медики детской больницы Нижнего Тагила были вручены благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области.