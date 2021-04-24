Мусор, фекальный ручей и активисты: как живут люди в Горноуральском и Малой Лае

Поселок Горноуральский. На обочинах вдоль центральной дороги лежит мусор — старая мебель и другая рухлядь. Из будки (она стоит прямо среди мусора) слышен собачий лай, то ли приветливый, то ли злобный. Таксисты обсуждают плохие дороги. А под голубым весенним небом подростки играют на детских и футбольных площадках.
Ржавая металлическая остановка, которая требует не столько ремонта, сколько сноса, встречает гостей поселка Горноуральского. На территории остановки разбросаны мусорные отходы, а из самих урн не вывозится мусор. Местные жители не теряются и оставляют сор рядом с урнами.
Одна из российских бед — плохие дороги — встречает нас сразу на въезде в поселок. Жители поселка Горноуральский сетуют, что дорогам требуется капитальный ремонт по всей территории поселка.
Дороги здесь — излом да вывих, везде все убито. В администрации всегда говорят, что нет денег. Я за рулем 43 года, сколько себя помню, дороги всю жизнь убитые. Они не только разрушены, но грязные,заявил Андрей.
В нескольких метрах от остановочного комплекса находится шиномонтажный пункт. Чтобы выяснить, как часто водители автотранспорта обращаются к специалистам данной направленности, мы пообщались с работником учреждения.
Обращаются раз в неделю стабильно, есть водители, которые пробивают колеса, но не приезжают за помощью, сам вожу автомобиль, дороги не только здесь такие, но и везде,сообщил Антон.
Также, по словам местных жителей, автобусы ходят редко, а водители рейсового транспорта руководствуются собственным желанием, выбирая траекторию движения маршрутного такси. Жителям приходится пользоваться услугами таксистов. Поездка на такси от поселка Горноуральский до кинотеатра Урал в Нижнем Тагиле стоит 300 рублей. Стоимость проезда на автобусе составляет 46 рублей. Но дождаться его получится не всегда — в расписании автовокзала Нижнего Тагила регулярно появляются отменные рейсы до Горноуральского и Лаи, только в субботу 24 апреля их было 7 штук.
У автобусов есть четкое расписание, которое не соблюдается, до Нижнего Тагила ездят пенсионеры: посещают поликлиники и больницы, студенты: ездят в учебные заведения, а автобусов нет. Можете посмотреть на сайте автовокзала, автобусы № 102, № 117 и № 107(Нижний Тагил — Горноуральский) постоянно отменяют выезды,поделился Сергей.
В автомобиле каждого таксиста находится по одному детскому креслу, если в семье более одного ребенка — приходится уезжать на нескольких автомобилях.
Мостовой переход от одного из жилых домов поселка до единственной школы № 24 в населенном пункте — настоящий квест для юных сельчан. У конструкции частично разрушены перила, а само основание мостового перехода проваливается. В нескольких метрах от школы находится Администрация поселка, с ней соседствует отделение «Почты России».
Переход к школе от частного сектора топит ручей: даже после сошедшего снега настил покрыт водой. Местным жителям пришлось проложить себе путь из нескольких досок. Как с проблемой справляются дети — остается загадкой. Возможно, тренируют ловкость и навыки по прыжкам в длину. Кстати, у школы новый современный стадион: в день нашего выезда старшеклассники активно занимались спортом на свежем воздухе.
Один местный житель — Сергей — рассказал, что ежегодно самостоятельно заливает корт льдом, чтобы там могли заниматься спортом жители поселка. Он же чистит его от снега. Мужчина живет в поселке всю жизнь, руководит местным такси и считает себя не самым удобным для администрации поселка.
Корт находится как раз рядом со школой. Один из входов в саму общеобразовательную школу № 24 — тропинка по грязи. В школе недавно были выполнены работы по замене окон, можно заметить, что строительный мусор после этого все еще лежит прямо под окнами. Также вдоль школы в течение нескольких десятков метров расположены трубы с горячей водой без теплоизоляции, а в районе теплоузла из них струится вода.
После Горноуральского корреспондент TagilCity.ru продолжил свое путешествие по пригородным населенным пунктам Нижнего Тагила и отправился в село Малая Лая. Основной проблемой местных жителей стал фекальный ручей: жидкости из жилых домов протекают вне канализационных труб. Мы нашли ручей по характерному запаху — из переполненного колодца стоки идут прямо наружу в канаву вдоль домов. Куда они уходят — найти не удалось, но вниз по улице можно попасть прямо к водоему. Местные жители говорят, что эти стоки впадают именно туда.
Также жильцы дома № 2А по улице Ленина в поселке Малая Лая заявили, что в подвале их дома скапливаются фекалии из канализационных стоков, им приходится за счет собственных средств вызывать машину и откачивать скопления из подвалов.
Представители управляющей компании сказали, что с 1 апреля 2021 года мы сами должны нанимать машины и откачивать жидкости. Мы оплачиваем коммунальные услуги, приходится платить порядка четырех тысяч в месяц, а тут еще и фекалии откачивать за свой счет,жалуется жительница дома Надежда.
Поселок Горноуральский и село Малая Лая находятся в Горноуральском городском округе, которым руководит Дмитрий Летников. Редакцией будут направлены запросы в территориальную администрацию населенных пунктов по планам решения обозначенных местными жителями проблем. Редакция TagilCity.ru продолжит поездки по близлежащим населенным пунктам, а инициативные жители могут обращаться в редакцию по номеру телефона +7(3435)49-93-34 или на адрес электронной почты pressa@tagilcity.ru
Напомним, еще одной проблемой жители ГГО называли разрушение дороги за 4,5 млн рублей, ведущей от Малой Лаи до садового товарищества «Золотая осень».