Мусор, фекальный ручей и активисты: как живут люди в Горноуральском и Малой Лае

Корт находится как раз рядом со школой. Один из входов в саму общеобразовательную школу № 24 — тропинка по грязи. В школе недавно были выполнены работы по замене окон, можно заметить, что строительный мусор после этого все еще лежит прямо под окнами. Также вдоль школы в течение нескольких десятков метров расположены трубы с горячей водой без теплоизоляции, а в районе теплоузла из них струится вода.