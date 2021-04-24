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Официант из Нижнего Тагила спел на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Официант Никита Фирсов из Нижнего Тагила принял участие в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ.

На этапе отбора Niletto заинтересовался данными анкеты 22-летнего тагильчаниа, который написал, что может потерять сознание во время исполнения песни. Нурлан Сабуров пошутил, что даже если произойдет ошибка с выбором вокалиста, то члены жюри хотя бы увидят, как человек падает в обморок, сообщает пресс-служба «ТНТ-Урал».

Фото:Пресс-служба «ТНТ-Урал»

22-летний молодой человек исполнил песню Адама Ламберта «Whataya want from me». После исполнения один из членов жюри пригласил его для совместного пения в караоке.

Выпуск вышел на канале ТНТ 24 апреля в 20.00.

Напомним, 27 апреля тагильчанин Андрей Федоров рассказал об участии в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Он отметил, что прошел несколько кастингов, для того, чтобы попасть на шоу. Ранее Андрей не принимал участия ни в каких проектах, это был его первый опыт.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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