Официант из Нижнего Тагила спел на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Напомним, 27 апреля тагильчанин Андрей Федоров рассказал об участии в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Он отметил, что прошел несколько кастингов, для того, чтобы попасть на шоу. Ранее Андрей не принимал участия ни в каких проектах, это был его первый опыт.