Памятник Юрию Гагарину появился на витрине тагильского магазина

Памятник Юрию Гагарину появился на витрине тагильского магазина
Сегодня, 15:10ОбществоФото: «Областная Газета»
Памятник Юрию Гагарину выставила в качестве рекламы фирма по изготовлению надгробий на витрине в Нижнем Тагиле.

Тагильчане возмутились подобным способом продвижения своих услуг.

Меня в честь Гагарина назвали. В квартире, где я рос, висел его портрет. А сейчас гордость всей страны используется для рекламы могильных памятников, передает «Областная газета» слова тагильчанина Юрия Коробача.

Использование имени первого космонавта назвала «неэтичным» и директор школы № 86 Анастасия Булавина.

Предпринимателя, принявшего решение о своеобразной рекламной компании, не за что наказать в рамках законодательства, сообщил председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

Хотя формально и не за что наказать за подобные деяния, этические нормы нарушены, на мой взгляд. Подобному не место в Нижнем Тагиле, сказал Вадим Раудштейн.

Сюжеты:
Нижний Тагил
рекламапамятникЮрий ГагариннадгробиеНижний Тагил
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