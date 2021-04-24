Памятник Юрию Гагарину появился на витрине тагильского магазина

Тагильчане возмутились подобным способом продвижения своих услуг.
Меня в честь Гагарина назвали. В квартире, где я рос, висел его портрет. А сейчас гордость всей страны используется для рекламы могильных памятников, передает «Областная газета» слова тагильчанина Юрия Коробача.
Использование имени первого космонавта назвала «неэтичным» и директор школы № 86 Анастасия Булавина.
Предпринимателя, принявшего решение о своеобразной рекламной компании, не за что наказать в рамках законодательства, сообщил председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.
Хотя формально и не за что наказать за подобные деяния, этические нормы нарушены, на мой взгляд. Подобному не место в Нижнем Тагиле, сказал Вадим Раудштейн.