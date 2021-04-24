Сеть приютов для бродячих собак появится в Свердловской области

Сеть приютов для бродячих собак появится в Свердловской области
Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сеть приютов для собак без хозяев планируется создать в Свердловской области.

О рассмотрении такого решения рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Большой приют для постоянного содержания животных нужен, но на это потребуются значительные средства, передает E1 сообщение главы города.

В настоящий момент такая возможность обсуждается с органами исполнительной власти. Сеть планируют сделать межмуниципальной, что позволит обеспечить эффективное расходование финансовых средств из казны.

В Екатеринбурге уже имеется один подобный приют, но численность животных в нем не может превышать 70 голов.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что в Нижнем Тагиле появится приют для бродячих собак и муниципальная служба отлова. Раньше в Нижнем Тагиле этим занималась «Служба отлова безнадзорных животных» из Артемовского.

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