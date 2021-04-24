Сеть приютов для бродячих собак появится в Свердловской области

О рассмотрении такого решения рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Большой приют для постоянного содержания животных нужен, но на это потребуются значительные средства, передает E1 сообщение главы города.
В настоящий момент такая возможность обсуждается с органами исполнительной власти. Сеть планируют сделать межмуниципальной, что позволит обеспечить эффективное расходование финансовых средств из казны.
В Екатеринбурге уже имеется один подобный приют, но численность животных в нем не может превышать 70 голов.
Напомним, 15 апреля сообщалось, что в Нижнем Тагиле появится приют для бродячих собак и муниципальная служба отлова. Раньше в Нижнем Тагиле этим занималась «Служба отлова безнадзорных животных» из Артемовского.