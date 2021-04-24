Запретить ли катание на лошадях: как быть с бизнесом на животных в Нижнем Тагиле

Руслан Марчевский сторонник того, чтобы не запрещать катание на лошадях, а навести порядок. Первое, нужно, чтобы все эти животные были проверены ветеринаром, то есть у них должны быть ветеринарные паспорта. Второе, создать условия содержания и нахождения этого животного на улице. Для лошадей должен быть доступ к воде и сену. Третье, если говорить о коммерческой деятельности, то мало того, что животные должны быть чистые и ухоженные, еще должна быть гарантия, что животное не навредит человеку, который будет находиться рядом с ним.