Запретить ли катание на лошадях: как быть с бизнесом на животных в Нижнем Тагиле

Группа подростков вместе с лошадьми призывает гуляющих тагильчан прокатиться по площади Славы и вокруг дома по улице Энтузиастов, 30, сообщила Елена Иванова. По словам горожанки, они навязывают поездки на животных, но при этом не имеют на эту деятельность ни разрешения, ни сертификатов, ни ветеринарных книжек.
Они огрызаются, скандалят с жильцами, когда их начинаешь прогонять от дома. Возле дома и во дворе сплошной кошмар. Это просто конный двор – туалет для животных. Стоят они с торца дома, возле пешеходного перехода. У нас и так загазованность большая, но ещё дополнительный запах идёт в квартиры от парнокопытных животных, поделилась с журналистом TagilCity.ru Елена Иванова.
Животные бывают неуправляемыми: могут взбрыкнуть, встать на дыбы, что проходящим людям становится жутковато идти мимо или переходить перекрёсток по проспекту Дзержинского и улице Энтузиастов, 30, рассказала Елена Иванова. Жители звонили в органы правопорядка, но молодежь с лошадьми при виде полиции сразу убегает.
Причём ответственного у них нет. Вечером к ним приходит человек, который забирает ежедневную выручку от катания на животных, отметила тагильчанка.
Елена Иванова говорит, что жители обращались в администрацию Нижнего Тагила и в дежурную часть, но никакого результата не добились.
Администрации Дзержинского района известно, что на территории осуществляется катание верхом на лошадях и пони. Однако, как сообщил глава администрации района Александр Ревенко, конные прогулки на этой территории не позволены (расположены даже соответствующие знаки на площади Славы), но на уровне законодательства такого запрета нет.
Мы, взаимодействуя с полицией, их оттуда просим уйти, потому что лошадь хоть и домашнее животное, но все-таки непонятно как она себя может повести в той или иной ситуации, взбрыкнуть и так далее, и случаи были, когда люди получали травмы, сказал Александр Ревенко.
Не нравится местным жителям и то, что вблизи места отдыха и домов скапливаются отходы жизнедеятельности лошадей, которые никто не убирает.
Александр Ревенко заметил, что администрация взаимодействует по вопросу катания на лошадях с полицией и комиссией по делам несовершеннолетних.
Мы планируем попытаться как-то их собрать, проговорить, объяснить. Может быть, предложить какие-то альтернативные территории. Это их способ зарабатывания денег. Конечно, другое место им будет неинтересно, они все равно сюда придут, пояснил Александр Ревенко.
Подростков, катающих горожан на лошадях, и их кураторов ранее уже собирали, пытались поговорить. Но они просидели без реакции и промолчали, как сообщил глава района.
Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский считает, чем больше дети общаются с животными, тем лучше. А если сейчас избавить их от такого общения, то начнутся проблемы.
Дети вырастут и будут воспринимать животных как нечто неодушевленное, увиденное только в телевизоре, либо на компьютере. Поэтому для них что-либо с этим животным сделать не составит особо никаких угрызений совести, заметил Руслан Марчевский.
Руслан Марчевский сторонник того, чтобы не запрещать катание на лошадях, а навести порядок. Первое, нужно, чтобы все эти животные были проверены ветеринаром, то есть у них должны быть ветеринарные паспорта. Второе, создать условия содержания и нахождения этого животного на улице. Для лошадей должен быть доступ к воде и сену. Третье, если говорить о коммерческой деятельности, то мало того, что животные должны быть чистые и ухоженные, еще должна быть гарантия, что животное не навредит человеку, который будет находиться рядом с ним.
Должна соблюдаться техника безопасности. Как минимум, один человек должен держать лошадь, другой должен держать ребенка, который находится на животном. Ребенок должен быть в каске, сказал директор цирка.
Животное может пугаться, но работающий с лошадью подросток может не понимать этого в отличие от профессиональных дрессировщиков. Любой шум может напугать животное, и отсюда тоже возникнут травмы.
К тому же должны присутствовать кассовые аппараты, терминалы, если катание на лошадях осуществляется как платная деятельность, как пояснил TagilCity.ru Руслан Марчевский.
Сейчас мы на лицо видим полностью бесконтрольное издевательство над животными: никто их не проверяет, никто их не смотрит – это раз. Два – это большая опасность, что ребенка посадит на лошадь совершенно не разбирающийся в этом родитель, и эта лошадь может легко куда-то побежать, испугаться, встать на дыбы и уронить этого ребенка, прокомментировал Руслан Марчевский.
Руслан Марчевский заметил, что в настоящее время хозяева животных пользуются лазейкой, что несовершеннолетним нельзя ничего предъявить, а забирать животных никто не станет, так как их придется потом кормить. В то же время, кроме безалаберных, существуют и ответственные владельцы животных, которые приобретают все, что требуется для техники безопасности, готовы взять на себя обязанности уборки территории и предоставить все документы, как рассказал Руслан Марчевский.
Хозяйка лошадей и пони, которые катают прохожих на площади Славы и вокруг дома по улице Энтузиастов, Ляйсан Хамраева, не прокомментировала вопросы TagilCity.ru о своей деятельности.