Федерация танцев на шесте появился в Свердловской области

Федерация пилонного спорта появилась в Свердловской области. Наряду с ней появились еще две — гонки с препятствиями и микрофутзал. Последнее это одна из разновидностей футбола.

Новые спортивные направления аккредитуются каждый год, сообщили в департаменте информационной политики. По словам министра спорта региона Леонида Рапопорта, это указывает на наличие интереса у уральцев к физкультуре. Он добавил, что свердловчан чаще стали выбирать здоровый образ жизни, осваивают новые и интересные виды спорта. В общей сложности в области аккредитация получена 125 спортивными федерациями. Наиболее популярными летними видами спорта являются плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой жители региона чаще играют в хоккей, катаются на коньках и лыжах.

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