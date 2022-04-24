Федерация танцев на шесте появился в Свердловской области

Федерация танцев на шесте появился в Свердловской области
Федерация танцев на шесте появился в Свердловской области
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1MI
Федерация пилонного спорта появилась в Свердловской области. Наряду с ней появились еще две — гонки с препятствиями и микрофутзал. Последнее это одна из разновидностей футбола.

Новые спортивные направления аккредитуются каждый год, сообщили в департаменте информационной политики. По словам министра спорта региона Леонида Рапопорта, это указывает на наличие интереса у уральцев к физкультуре. Он добавил, что свердловчан чаще стали выбирать здоровый образ жизни, осваивают новые и интересные виды спорта.

В общей сложности в области аккредитация получена 125 спортивными федерациями. Наиболее популярными летними видами спорта являются плавание, футбол и легкая атлетика. Зимой жители региона чаще играют в хоккей, катаются на коньках и лыжах.

Сюжеты:
Новости УрФО
Свердловская областьспорттанцы
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