Коробки с детским питанием разбросаны около «Детского мира» в Нижнем Тагиле

Лица без определенного места жительства сумками собирали выброшенные коробки. Все коробки лежат прямо на земле, а не в мусорном контейнере, который стоит рядом, поделилась увиденным одна из подписчиц группы «ЧП Нижний Тагил».
Непонятно, почему бы сотрудникам магазина не выбросить это в мусорный контейнер, который стоит тут же?! Понятно, что скорее всего это просрочка, подлежащая утилизации, но для чего вся эта показуха?возмущается подписчица.
Напомним, недавно стало известно о том, что сотрудники «Детского мира» на улице Карла Маркса выбрасывают непроданные игрушки, а также остальной качественный товар, при этом разбив и сломав его.