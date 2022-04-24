Коробки с детским питанием разбросаны около «Детского мира» в Нижнем Тагиле

Коробки с детским питанием разбросаны около «Детского мира» в Нижнем Тагиле
Коробки с детским питанием разбросаны около «Детского мира» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:02ОбществоФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
Проколотые коробки с детским питанием выброшены прямо около магазина «Детский мир», который находится в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса.

Лица без определенного места жительства сумками собирали выброшенные коробки. Все коробки лежат прямо на земле, а не в мусорном контейнере, который стоит рядом, поделилась увиденным одна из подписчиц группы «ЧП Нижний Тагил».

Непонятно, почему бы сотрудникам магазина не выбросить это в мусорный контейнер, который стоит тут же?! Понятно, что скорее всего это просрочка, подлежащая утилизации, но для чего вся эта показуха?возмущается подписчица.

Напомним, недавно стало известно о том, что сотрудники «Детского мира» на улице Карла Маркса выбрасывают непроданные игрушки, а также остальной качественный товар, при этом разбив и сломав его.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьобществодетское питаниеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы