23 мая в г. Нижний Тагил выбрали лучших танцоров

На Open jam свое танцевальное искусство демонстрировали тагильчане и гости из Баранчи. Тагильские участники представляли Нижнетагильскую школу танцев, танцевальную школу «Brand - New School». Были и те, кто занимается танцами самостоятельно. Танцоры были разных возрастов и обоих полов. Самому младшему участнику джем-баттла всего 8 лет.

Среди зрителей, которых собралось порядка 120 человек, было много школьников, были люди и старшего поколения.

Уличные танцы помимо прочего интересны тем, что их основа - импровизация: никто из танцоров не знает музыки, под которую будет танцевать, и с кем он будет вести танцевальный диалог.

«Уличные танцы – это такой же вид искусства, как, например, балет, - уверен Андрей Sneik, один из организаторов Open Jam’а, преподаватель уличных танцев. - Но онине признаны в России в качестве искусства и воспринимаются как самодеятельность».

В том числе и для опровержения этого заблуждения проводятся танцевальные баттлы на улицах. К тому же улица – стихия танцев breaking, popping, house, hip-hop, они – часть уличной культуры. Как рассказывает Андрей Sneik, тенденция выходить на улицы характерна для танцоров и других направлений: «Сейчас в больших городах часто танцевальные тренировки проводят на улицах. И вообще люди выходят танцевать на улицы».

Танцевальное искусство большими шагами идет в широкие массы. С нашей стороны остается только пойти им навстречу.