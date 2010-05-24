Гроза оставила хоккейных болельщиков г. Нижний Тагил без полуфинала

На линию электропередач Тагил-Тура, которая питает ретрансляционную вышку в Баранче, упало вековое дерево, оборвав 4 провода. В результате ретранслятор оказался обесточен и из эфира пропали 1-й телевизионный канал и «Россия-1», которая вела прямую трансляцию полуфинала Россия-Германия. Поэтому многие тагильские болельщики не смогли посмотреть эту встречу. Наблюдали за игрой только те, у кого есть спутниковое телевидение или Интернет. Кстати, бары, в которых есть «спутниковые» тарелки тем вечером были переполнены.