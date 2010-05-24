Гроза оставила хоккейных болельщиков г. Нижний Тагил без полуфинала
Субботняя гроза оставила большинство тагильских хоккейных болельщиков без спортивного праздника.
На линию электропередач Тагил-Тура, которая питает ретрансляционную вышку в Баранче, упало вековое дерево, оборвав 4 провода. В результате ретранслятор оказался обесточен и из эфира пропали 1-й телевизионный канал и «Россия-1», которая вела прямую трансляцию полуфинала Россия-Германия. Поэтому многие тагильские болельщики не смогли посмотреть эту встречу. Наблюдали за игрой только те, у кого есть спутниковое телевидение или Интернет. Кстати, бары, в которых есть «спутниковые» тарелки тем вечером были переполнены.
Субботний ураган вызвал массовые отключения электроэнергии практически по всей Свердловской области. В зоне ответственности Нижнетагильских электрических сетей – это Кушва, Нижняя и Верхняя Тура, Верхняя Салда, Петрокаменск, Нижний Тагил, - во время грозы отключилась 51 линия электропередач. Некоторые старые деревянные опоры ураган выкорчевал. Ремонтные бригады до сих пор борются с последствиями субботнего урагана. Полностью устранить все удастся только через несколько дней. Но уже сегодня большиство повреждений устранено, рассказали нам в НТЭС.
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