Испытания уральского препарата «Триазавирин» приостановлены
24 мая 2010, 16:25ОбществоArtem
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Клинические испытания уникального противовирусного препарата «Триазавирина», разработанного уральскими учеными, приостановлены.
Как сообщил «Уралинформбюро» научный руководитель Института органического синтеза УрО РАН Олег Чупахин, лекарство нужно испытывать на больных гриппом. Поэтому нужно дождаться осени, когда начнется подъем заболеваемости. В производство лекарство будет запущено только после завершения клинических испытаний. Доклинические исследования «Триазавирина», проведенные на животных, доказали безопасность препарата для организма. Уже доказано, что новинка эффективна в отношении различных вирусов гриппа, в том числе и A/H1N1.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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