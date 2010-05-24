Кузнецов и Ларионов из г. Нижний Тагил в Словакии готовятся к Чемпионату Европы

Тагильские спортсмены в данный момент находятся в Братиславе, где через две недели состоятся соревнования, на подготовительных сборах. Право представлять Россию сильнейшая двойка страны завоевала на кубке России в Окуловке, заняв там первое место, а не второе, как сообщалось ранее многими СМИ. Как рассказала тренер спортсменов Ольга Гвоздева, на Кубке России результат подводился по сумме двух гонок. В первый день тагильчане были первыми. А во второй день действительно вторыми, так как выступали на новой лодке, которую необходимо было обкатывать перед Чемпионатом Европы. Но по сумме двух гонок, безоговорочно заняли первое место.