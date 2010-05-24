Многие жители г. Нижний Тагил остались без горячей воды

В результате без горячей воды остались Выя, Черемшанка, часть Красного камня, Рудник, Кушва и Гальянка. Большая часть центра города и Вагонка запитаны от котельных НТМК и УВЗ, поэтому их отключение не коснулось. Ещё 5 котельных, от которых питаются медицинские учреждения, тоже работают, рассказал заместитель председателя комитета по городскому хозяйству города Степан Пилипец. По его словам, около 100 миллионов из общей суммы долга приходится на население. Остальные деньги – долги управляющих компаний и администрации города. В ближайшее время предстоит погасить перед Уралсевергазом хотя бы половину суммы долга, и тогда газ в котельные, а значит и горячая вода в квартиры – снова вернётся. Сейчас ведётся работа с должниками. К ней привлечены прокуратура и суды.