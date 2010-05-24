На Урале будут выпускать черную икру в промышленных объемах

Один из покупателей приобрел сразу полкилограмма деликатеса. В следующий раз среднеуральская икра будет доступна в продаже лишь через год. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Минсельхоза Екатерина Ятнова, на ярмарке в Екатеринбурге на продажу было выставлено пять килограммов черной осетровой икры производства Рефтинского рыбхоза. Покупатели занимали за ней очередь еще до открытия ярмарки.

Рыбхоз выращивает осетра 12 лет, но до этого вся икра уходила на воспроизводство, лишь в этом году удалось собрать больше обычного, и пять килограммов стали деликатесом. В следующий раз возможность попробовать икру уральского производства появится лишь через год, после очередного нереста. Предприятие планирует крупные вложения в икорный бизнес. Ожидается, что через несколько лет, предприятие сможет производить до 15 тонн икры в год.