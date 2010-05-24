Налоговая инспекция приглашает на семинары предпринимателей
24 мая 2010, 16:31ОбществоArtem
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Порядок освобождения индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на имущество физлиц в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход разъяснят тагильчанам.
Такие семинары налоговая инспекция будет проводить для тагильских представителей малого и среднего бизнеса в течение месяца. Семинары бесплатные и проходить они будут раз в неделю – по вторникам. Первый состоится завтра, 25-го мая в 14 часов в здании налоговой инспекции, кабинет № 823. Все детали можно уточнить по телефону 49-59-28.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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