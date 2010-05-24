Налоговая инспекция приглашает на семинары предпринимателей

Такие семинары налоговая инспекция будет проводить для тагильских представителей малого и среднего бизнеса в течение месяца. Семинары бесплатные и проходить они будут раз в неделю – по вторникам. Первый состоится завтра, 25-го мая в 14 часов в здании налоговой инспекции, кабинет № 823. Все детали можно уточнить по телефону 49-59-28.