Ночь музеев: как это было в г. Нижний Тагил

Музейная ночь в Тагиле началась 21 мая в 18.00 и продолжалась до 24.00. Гости музея имели возможность увидеть рождение историй, рассказанных с помощью песка и воды, узнать интересные факты о Париже и русском художнике Михаиле Рогинском, угадать известных людей нашего времени в стилизованных фотографиях Екатерины Рождественской, на полную мощь включить творческое мышление, раздумывая над содержанием перформансов от арт-группы «Лаборатория Событий», посмотреть фильмы голландского режиссера Питера Гринуея.

Музей мог вместить 500 человек, но этого оказалось мало. «Главная проблема, с которой мы столкнулись, огромное количество желающих присутствовать, больше, чем мы можем принять. У нас ведь небольшой музей,» - рассказывает Марина Владимировна Агеева, директор музея ИЗО.

Искусство удивлять и удивляться

Пожалуй, одним из самых интересных в программе музейной ночи было арт-шоу «Горячий шоколад» из Екатеринбурга. Шоу состояло из номеров песочной анимации, рисования на воде и боди-арта.

«Песочный аниматор» Андрей Казанцев одну за другой создавал песочные истории: Love Story, Отдых, Алиса в стране чудес… Андрей рисует не только заготовленные заранее и отработанные сюжеты, но и талантливо импровизирует. Зрителям было предложено назвать три слова, из которых Андрей создал историю превращений. Так, присутствующие смогли наблюдать превращение букета роз в тигра, а затем в 33 богатыря, выходящих из пены морской.

Песочная анимация, или sand animation - новое направление в искусстве, на Урале представленное только в творчестве «Горячего шоколада». Однажды художникам из «Шоколада» дали задание нарисовать 200 животных в клетке за 2 часа. Нарисовали!

Антон Рукосуев специализируется на рисовании красками на воде - эбру. «В принципе, ничего сложного нет, - признался Антон. – Главное здесь – специальные краски».

Это искусство пришло из Турции. На воде создавался рисунок без сюжета, в воду окунали бумагу, на которой потом составляли важные документы. Благодаря уникальному фону, их невозможно было подделать.

На протяжении двух часов «Горячий шоколад» удерживал внимание зрителей: кто-то уходил, кто-то приходил, но основная часть пришедших неизменно оставалась зрителями арт-шоу. Андрей Казанцев оценил огромную отдачу зрителей: «Публика в Тагиле замечательная! Заметно, что многие видели песочную анимацию впервые, многие пришли удивляться. Было приятно видеть удивленные радостные лица. В Екатеринбурге реагируют не так. Там публика – искушенная, ее сложно удивить». Неискушенный зритель – как ребенок, и удивить его несложно, он удивляться очень рад.

Кстати, о детях. Специально для тех, кто пришел на акцию «Ночь музеев» с детьми, в музее детей учили рисовать: они раскрашивали платья огромных дымковских барышень и дымковские же лошадки. Направляла творческий процесс Ольга Владимировна Семеновых, научный сотрудник музея и преподаватель изостудии при музее. Как оказалось, рисованием занялись не только дети. «Видимо, многим взрослым тоже иногда хочется побыть детьми», - заметила Ольга Владимировна.

Продолжение следует?..

Акция «Ночь музеев» проходила в двух музейных зданиях. Атмосфера акции была теплая, настрой дружелюбный. В. А. Овсепьян, поэт и журналист, член Союза писателей России, так прокомментировал ночь в тагильском музее: «Первый опыт удался. Музею удалось всколыхнуть и тагильских художников, и интеллигенцию, и молодежь. Программа достаточно интересная, мы увидели рисование с использованием песка и воды. Одним словом – свежо. Такие акции нужны сейчас в Тагиле».

Подобную акцию музей ИЗО планирует провести в День молодежи. Музей также будет открыт до наступления ночи. Возможно, музейные вечера станут традиционными – это будет здорово.