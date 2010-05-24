Уральцы разучились правильно заполнять почтовые конверты
Свердловчане разучились правильно заполнять конверты, поэтому их корреспонденция «отбраковывается» автоматом, – заявляют в свердловском филиале «Почты России».
В Подольске запущен автоматизированный сортировочный центр, через который проходит вся корреспонденция, поступающая в центральные регионы России. Сортировочная машина выбраковывает некорректно заполненные почтовые конверты, и их приходится обрабатывать вручную. В ближайшее время «Почта России» планирует построить еще несколько автоматизированных центров, в том числе в УрФО.
«Новый Регион» напоминает, что правильно оформлять конверт так: наименование для юрлица, ФИО для гражданина, улица, номер дома, номер квартиры или а/я, название населенного пункта, района, республики, края, области, и, наконец, почтовый индекс. Адрес отправителя пишется в левом верхнем углу, адресата – в правой нижней части конверта.
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