Уральцы разучились правильно заполнять почтовые конверты

В Подольске запущен автоматизированный сортировочный центр, через который проходит вся корреспонденция, поступающая в центральные регионы России. Сортировочная машина выбраковывает некорректно заполненные почтовые конверты, и их приходится обрабатывать вручную. В ближайшее время «Почта России» планирует построить еще несколько автоматизированных центров, в том числе в УрФО.