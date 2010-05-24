В грозу в Интернет лучше не выходить

Провайдеры рекомендуют нехитрые меры предосторожности по сохранности компьютеров и оборудования. Как напоминает «Новый Регион», вышедшие в результате воздействия молнии компьютеры и бытовые приборы не подлежат гарантийному ремонту. Чтобы уберечь оборудование во время грозы настоятельно рекомендуется не работать в сети Интернет, отключать компьютер из сети 220, отключать кабель выделенной линии Интернет от сетевой карты. Точно такие же меры следует соблюдать в случае ухода из дома, напоминают провайдеры. Если связь пропала во время грозы, то, возможно, вышло из строя магистральное оборудование, которое восстанавливается в первую очередь.