В очередях на Северном автовокзале Екатеринбурга тагильчанам можно не стоять
24 мая 2010, 16:35ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пассажиры, отправляющиеся с Северного автовокзала Екатеринбурга, могут теперь покупать билеты через интеренет.
Как рассказал начальник отдела экономики и развития автовокзала Северный Павел Поротников, теперь билеты можно купить на сайте автовокзала «sa66.ru». Если ехать из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно, то теперь можно не боятся длинных очередей у касс автовокзала Северный. Для того чтобы купить билет пользователям Интернет нужно зарегистрироваться на сайте, указав паспортные данные. Их будут проверять при посадке в автобус. Стоимость такого сервиса – 7% от цены билета. Для тагильчан поездка из Екатеринбурга будет стоить дороже примерно на 13 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей