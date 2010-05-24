В очередях на Северном автовокзале Екатеринбурга тагильчанам можно не стоять

Как рассказал начальник отдела экономики и развития автовокзала Северный Павел Поротников, теперь билеты можно купить на сайте автовокзала «sa66.ru». Если ехать из Нижнего Тагила в Екатеринбург и обратно, то теперь можно не боятся длинных очередей у касс автовокзала Северный. Для того чтобы купить билет пользователям Интернет нужно зарегистрироваться на сайте, указав паспортные данные. Их будут проверять при посадке в автобус. Стоимость такого сервиса – 7% от цены билета. Для тагильчан поездка из Екатеринбурга будет стоить дороже примерно на 13 рублей.