В страшной аварии на севере Свердловской области, разбились жители г. Нижний Тагил

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, тагильчане ехали в одной из двух столкнувшихся машин – Мицубиси-Аутлендер. ДТП произошло в ночь на 23-е мая на трассе Серов-Североуральск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не учел погодные условия - дорога была мокрая, шел дождь. Машину занесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадали 9 человек, из них 7 погибли, в том числе два ребенка, в больницу в тяжелом состоянии были госпитализированы два человека. В автомобиле Mitsubishi Lancer погибли 6 человек, в том числе 2 ребенка. В автомобиле Mitsubishi Outlander, в которой ехали тагильчане, погиб водитель - мужчина 36 лет. Два пассажира госпитализированы с тяжелыми травмами в горбольницу Серова - это мужчина 22 лет и женщина 34 лет.