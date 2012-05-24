29 мая в Нижнем Тагиле заключат новые контракты на ремонт дорог

Именно таким образом будут распределены мишаринские 200 миллионов, выделенные на ремонт дорог в этом году внепланово из резервного фонда. Отремонтированы будут дорожные «артерии» нашего города, одни из главных улиц Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов. Правда, ремонтировать Вагоностроителей будут на участке от Восточного шоссе до улицы Окунева.

29 мая состоится заключение контрактов, и далее подрядчики службы заказчика Нижнего Тагила начнут капитальный ремонт этих объектов. Общественное движение «Тагил без ям» заявляет о продолжении сотрудничества со строительными компаниями. Налаживание партнерства с новыми подрядными организациями будет начато уже с 1 июня, рассказал Никита Чапурин.

Это список не всех улиц, ремонты которых пройдут в этом году. Аукционы на ремонт других дорог состоятся в Нижнем Тагиле позже.