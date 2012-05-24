BMW 4 Series Gran Coupe появится в следующем году

Автомобиль перенял стилистику купе 6 серии, обогатившись новыми опциями и двумя дополнительными дверями. Почти сразу после выхода модели на рынок появилась информация о том, что в линейке BMW появится и четырехдверное купе 4 серии, которое должно будет встать на ступеньку ниже 6 Series Gran Coupe. Как сообщает портал AutoExpress, появится такая модель в следующем году. Новинка будет конкурировать с Audi A5 Sportback и будущим Mercedes-Benz CLA, который уже анонсирован немцами. В настоящее время в этом классе BMW уже выступает с моделью 3 Series, в модельной гамме которой есть и купе, и кабриолет. Однако, по данным портала, компания не будет добавлять к трешке еще и четырехдверное купе, чтобы дифференцировать более практичную модель от более стильной. Примерно такую же параллель можно провести в случае с 5 и 6 сериями. Ради этого было решено создать 4 серию, которой в настоящее время в портфеле баварцев нет. По предположениям AutoExpress, новинка получит стилистику передней части 3 Series, слегка удлиненную колесную базу, купеобразные формы кузова с покатой линией крыши и некоторые дизайнерские элементы, которые будут создавать впечатление более высокого класса. Отмечается также, что компания предложит для новинки выбор из бензиновых и дизельных моторов с 4 и 6 цилиндрами. Кроме того, в 2014 году на рынок может выйти и спортивная версия новинки - M4 Gran Coupe. Ранее также сообщалось, что купе 4 серии должно появиться также в следующем году. Прототип этой модели уже проходит дорожные тесты и регулярно попадается в объективы фотошпионов. Предполагается, что в семействе 4 Series появиться также открытая версия и, как отмечено выше, вариант четырехдверное купе.