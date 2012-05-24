Компания Peugeot представила новую модель

По словам представителей французского производителя, модель обладает хорошей управляемостью, высоким уровнем комфорта и широким набором систем безопасности. Четырехдверка будет доступна с четырьмя подушками безопасности, ABS, а также с системами стабилизации и помощи при экстренном торможении. Седан Peugeot будет предлагаться с трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 75 лошадиных сил, способным работать в паре как с «механикой», так и с «роботом». Также в гамму войдет 1,6-литровый бензиновый агрегат, развивающий 115 лошадиных сил, и 92-сильный дизель аналогичного объема. Для первого из них можно будет заказать автоматическую трансмиссию, а мотор на «тяжелом топливе» доступен только с «ручкой». Модель 301 будет выпускаться на заводе «Пежо» в Испании. Первым рынком, который получит новый седан, станет Турция. Там он появится в ноябре. Затем продажи четырехдверки начнутся в Центральной и Восточной Европе, России, Украине, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке.