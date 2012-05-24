Мисс зрительских симпатий в городском конкурсе красоты стала победительница голосования на TagilCity.ru Инна Ищенко

Фотоконкурсс участием финалисток-красавиц был связан с большой интригой и серьезной борьбой: основные претендентки на звание «Мисс зрительских симпатий» Инна Ищенко и Екатерина Смирнова шли в течение всего голосования очень близко друг к другу. Однако завоевать сердца посетителей портала, а также привлечь больше болельщиков смогла именно Инна, поэтому ей достались заветное звание и подарочный сертификат на 2 000 рублей от спонсора голосования на TagilCity.ru магазин White Park. Поздравляем!