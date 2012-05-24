Новая радиоуправляемая модель байка от Kyosho

В итальянских магазинах модель появится уже этим летом, и будет продаваться, судя по всему, с уже готовой системой радиоуправления и гироскопами в заднем колесе. Эти мотоциклики способны разгоняться до 20 км/ч, без подзарядки играться с игрушкой (в смысле гонять на полной скорости) можно 8-10 минут.