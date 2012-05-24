Новая радиоуправляемая модель байка от Kyosho
24 мая 2012, 06:29ОбществоРОман БОТов
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Японская фирма Kyosho обновила свой модельный ряд масштабных моделей мотоциклов, выпустив новую радиоуправляемую модель. На этот раз прототипом для модели послужил Валентино Росси и его байк Ducati Desmosedici GP12. Он стал дополнением к открывшей серию в прошлом году модели байка Хорхе Лоренсо (Yamaha 2011 года) – с чемпионским первым номером.
В итальянских магазинах модель появится уже этим летом, и будет продаваться, судя по всему, с уже готовой системой радиоуправления и гироскопами в заднем колесе. Эти мотоциклики способны разгоняться до 20 км/ч, без подзарядки играться с игрушкой (в смысле гонять на полной скорости) можно 8-10 минут.
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