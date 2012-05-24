SEAT Leon третьего поколения «засветился» перед камерами
24 мая 2012, 06:34ОбществоРОман БОТов
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Фотографы-шпионы «засекли» абсолютно новый SEAT Leon во время ночных тестов в Испании. Камуфляж и темное время суток не позволяют толком рассмотреть прототип, однако за счет включенных фар, можно составить представление о задних фонарях машины. Судя по всему, они заимствованы у концепт-кара IBE Concept, представленного впервые на международном автосалоне в Женеве в марте 2010 года.
Напомним, что доработанная версия концепта была представлена на мотор-шоу в Париже осенью того же года. SEAT Leon третьего поколения получит новую платформу MQB, разработанную концерном Volkswagen, и которая уже используется в новых Audi A3 и Volkswagen Golf, и ляжет в основание еще многих моделей концерна. Новый Leon может появиться в продаже уже в начале следующего года. Отметим, что в этом году марка SEAT вернулась на российский рынок. В настоящее время в России доступны три модели испанского производителя: Ibiza (в трех модификациях: спорт-купе, универсал, пятидверный хэтчбэк), Leon и внедорожник Altea Freetrack.
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