SEAT Leon третьего поколения «засветился» перед камерами

Напомним, что доработанная версия концепта была представлена на мотор-шоу в Париже осенью того же года. SEAT Leon третьего поколения получит новую платформу MQB, разработанную концерном Volkswagen, и которая уже используется в новых Audi A3 и Volkswagen Golf, и ляжет в основание еще многих моделей концерна. Новый Leon может появиться в продаже уже в начале следующего года. Отметим, что в этом году марка SEAT вернулась на российский рынок. В настоящее время в России доступны три модели испанского производителя: Ibiza (в трех модификациях: спорт-купе, универсал, пятидверный хэтчбэк), Leon и внедорожник Altea Freetrack.