Следующий отопительный сезон в Нижнем Тагиле под вопросом

Все муниципальные котельные, за исключением теплоисточников инфекционной и психиатрической больниц, отключены. Вернуть тагильчанам горячую воду решили силами ТЭЦ НТМК. Центральная часть города, Выя и Гальянка запитаны от мощностей предприятия. Без горячей воды сегодня остаются ВМЗ, Рудник и поселок Кирпичный. Также без горячей воды поселок Сокол, отметил начальник отдела коммунальной энергетики комитета по городскому хозяйству муниципалитета Алексей Рыбин.

По его словам переговоры с Уралсевергазом ведутся ежедневно, но ситуация от этого не меняется. Стартует ли очередной отопительный сезон этой осенью в Нижнем Тагиле – неизвестно. Во всяком случае, ответить на этот вопрос депутатов на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Рыбин ответить не смог. Представители Администрации города предположили, что решить проблемы с Уралсевергазом смог бы только Иисус.