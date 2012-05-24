Специалисты реабилитационного центра «Островок надежды» провели выездной прием в сельской местности

Сотрудники Центра (педагог-психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования) проводят прием, консультации, занятия, мастер-классы, информационные встречи с родителями, детьми, специалистами учреждений.

Отсутствие специалистов узкой направленности в небольших населенных пунктах сделал такие выездные мероприятия очень востребованными и практика решать проблемы детей-инвалидов с помощью квалифицированных специалистов «Островка надежды» прижилась в каждом поселке.

В мае мультибригаду Центра, особенно логопеда, с нетерпением ждали родители и будущие первоклассники в поселке Новоасбест. Более двадцати родителей получили исчерпывающую информацию об организации самостоятельной работы по развитию речи в домашних условиях.

Надо отметить высокую активность и заинтересованность родителей, ведь некоторым пришлось ждать приема около 2-х часов. Параллельно прием вела специалист по социальной работе. Всего было принято более 45 человек. Получив поддержку и ответы на все волнующие их вопросы, они делились своими открытиями, успехами, сомнениями.

А на встрече, состоявшейся в апреле в поселке Висимо-Уткинск, было принято более 50-ти человек. Учитель-логопед вела индивидуальный консультационный прием родителей с детьми, психолог-педагог проводила занятие с педагогами школы на тему «Гиперактивный ребенок» с последующим индивидуальным приемом подростков. Педагог дополнительного образования проводила мастер класс с детьми и родителями по изготовлению открыток. Социальный педагог знакомила всех пришедших с услугами, которые оказывает реабилитационный центр.