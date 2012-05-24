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Специалисты реабилитационного центра «Островок надежды» провели выездной прием в сельской местности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты реабилитационного центра «Островок надежды» провели выездной прием в сельской местности

24 мая 2012, 08:47ОбществоЕвгения
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