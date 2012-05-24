Тагильчанам предоставляется возможность помочь обделенным малышам в преддверии Дня защиты детей
24 мая 2012, 11:40Общество
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27 мая в торговом центре «Райт» пройдет акция отдела по церковной благотворительности и социальному служению Нижнетагильской епархии «Радуга детства».
Все посетители центра смогут опустить подарок для детей-инвалидов, воспитанников приютов и малоимущих семей в специальную корзину или оставить денежное пожертвование в кружке.
Помогать разобраться в правилах акции людям помогут волонтеры. Они расскажут, какие подарки необходимы детям в первую очередь. Акцию будет сопровождать живая музыка в исполнении преподавателей и студентов Нижнетагильского колледжа искусств.
Организаторы акции благодарят социальных партнеров - компанию «Интератлантик», ООО «ПОЛИГРАФИСТ-НТ», центр праздника «Оранжевое настроение», а также Нижнетагильский колледж искусств.
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