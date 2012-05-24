У известной гимнастки угнали Mercedes-Benz
24 мая 2012, 06:19ОбществоРОман БОТов
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В минувшую среду в Москве неизвестный угнал автомобиль у Яны Батыршиной – неоднократной победительницы чемпионатов мира по художественной гимнастике. «Яна Батыршина обратилась в полицию в среду днем и заявила, что между 00:30 и 10:30 от дома 38/1 по Фрунзенской набережной неизвестный совершил кражу ее Mercedes стоимостью около 2 млн руб.», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, добавил собеседник агентства. Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса, составляет пять лет лишения свободы. Заслуженный мастер спорта Яна Батыршина завоевала пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали на чемпионатах мира в период с 1995 по 1998 год, а также серебряную медаль в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Из большого спорта она ушла в 1998 году.
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