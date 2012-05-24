У известной гимнастки угнали Mercedes-Benz

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, добавил собеседник агентства. Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса, составляет пять лет лишения свободы. Заслуженный мастер спорта Яна Батыршина завоевала пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали на чемпионатах мира в период с 1995 по 1998 год, а также серебряную медаль в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Из большого спорта она ушла в 1998 году.