Уже через неделю дети-сироты из Екатеринбурга снимутся в приключенческой короткометражке

Все полученныезнания, ребята сразу смогут применить на практике. Они снимутся вкороткометражном фильме, которому уже прочат все шансы собрать главные наградыфестивалей короткометражного кино. Сюжет у ленты интригующий, напряженный, дажес мистической ноткой.

Подобные выезды мотивируют детей из детскихдомов к обучению, раскрывают новые таланты, учат их общаться со внешним миром.Это не просто яркое и запоминающееся мероприятие! Ребят ждет целое приключение- новая роль, освоив которую, они станут увереннее идти по жизни!