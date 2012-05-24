Уже через неделю дети-сироты из Екатеринбурга снимутся в приключенческой короткометражке
24 мая 2012, 09:38ОбществоЕвгения
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В самом начале лета, 2 июня палаточный лагерь на реке Чусовой превратится в съемочную площадку. Организация такого мероприятия принадлежит движению «Дорогами Lобра», а ежегодный палаточный лагерь для детей сирот - проект «Города друзей». С детьми проведут мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству, работе оператора и гримера. И все это на свежем воздухе вперемешку с «уроками выживания в лесу».
Все полученныезнания, ребята сразу смогут применить на практике. Они снимутся вкороткометражном фильме, которому уже прочат все шансы собрать главные наградыфестивалей короткометражного кино. Сюжет у ленты интригующий, напряженный, дажес мистической ноткой.
Важностьмероприятия подчеркивает Валерий Басай, руководитель проектов движения «ДорогамиДобра»:
Подобные выезды мотивируют детей из детскихдомов к обучению, раскрывают новые таланты, учат их общаться со внешним миром.Это не просто яркое и запоминающееся мероприятие! Ребят ждет целое приключение- новая роль, освоив которую, они станут увереннее идти по жизни!
© По материалам JustMedia
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