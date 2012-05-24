За погибшего в ДТП будут выплачивать миллион
24 мая 2012, 06:13ОбществоРОман БОТов
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В Госдуму поступил законопроект о повышении минимальной выплаты родственникам погибшего в аварии человека в том случае, когда виновник ДТП не установлен. Депутат фракции ЛДПР Василий Журко предлагает увеличить государственную выплату за жизнь погибшего. По его мнению, это должно привести к более добросовестному исполнению своих обязанностей при установлении виновника ДТП, сообщает РИА Новости.
Действующее законодательство вроде бы заставляет нас поверить в то, что жизнь человека является высшей охраняемой ценностью. Однако на деле все оказывается совсем иначе, - отметил Журко. Как считает парламентарий, стоит увеличить размер выплаты до 1 млн, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, когда правоохранительные органы из-за недобросовестного или небрежного исполнения своих обязанностей не нашли виновника ДТП. Отметим также, что в январе 2012 года глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая выступила с инициативой законодательно запретить возможность мирного соглашения между участниками ДТП, повлекшего гибель человека.
Фото: nicestrahovanie.ru
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