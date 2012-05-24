За погибшего в ДТП будут выплачивать миллион

Действующее законодательство вроде бы заставляет нас поверить в то, что жизнь человека является высшей охраняемой ценностью. Однако на деле все оказывается совсем иначе, - отметил Журко. Как считает парламентарий, стоит увеличить размер выплаты до 1 млн, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, когда правоохранительные органы из-за недобросовестного или небрежного исполнения своих обязанностей не нашли виновника ДТП. Отметим также, что в январе 2012 года глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая выступила с инициативой законодательно запретить возможность мирного соглашения между участниками ДТП, повлекшего гибель человека.