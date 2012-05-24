Завтра в Нижнем Тагиле отпразднуют День российского предпринимательства
24 мая 2012, 17:06Общество
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В Нижнетагильском Драматическом театре пройдет праздничное мероприятие, а перед его торжественным открытием будет работать выставка «Услуги для бизнеса».
В выставке, организованной фондом поддержки малого предпринимательства и Администрацией Нижнего Тагила, примут участие три категории организаций. Это некоммерческие партнерства, общественные организации и банки Нижнего Тагила. На выставке предпринимателям расскажут об актуальных предложениях по поддержке малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле, отмечает специалист по организации и проведению мероприятий фонда Дмитрий Смирнов.
Начало выставки «Услуги для бизнеса» состоится в 14:00 в фойе второго этажа театра, а торжественная часть стартует в 15:00.
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