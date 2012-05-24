Завтра в Нижнем Тагиле отпразднуют День российского предпринимательства

В выставке, организованной фондом поддержки малого предпринимательства и Администрацией Нижнего Тагила, примут участие три категории организаций. Это некоммерческие партнерства, общественные организации и банки Нижнего Тагила. На выставке предпринимателям расскажут об актуальных предложениях по поддержке малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле, отмечает специалист по организации и проведению мероприятий фонда Дмитрий Смирнов.