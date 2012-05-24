Жители санатория «Руш» очистили лес от многолетнего мусора (ФОТО)

Неравнодушные жители санатория 17 мая очистили зону, которая буквально утопала в стеклянных и пластиковых бутылках, бумаге и битом стекле. Весь этот мусор скапливался в лесу годами. Сорили тут прохожие, отдыхающие, да и что уж скрывать, сами жители санатория «Руш».

На субботник вышло около 35 человек, из них 10 детей. Собрано около 150мешков мусора, протяженность убираемой части около двух километров. Теперь, проведяуборку,ее участники оценят чистоту леса по-настоящему, и впредь будут беречьее. В планах у активистов - разместить на этой территории таблички«Чистый лес начинается с тебя!».

Мы слишком заняты своими проблемами и порой не замечаем, что творится вокруг нас, так давайте отвлечемся, вложим немного усилий и спасем наш маленький кусочек планеты! Отдельное спасибо всем, кто участвовал в субботнике, кто помог вывести мусор на центральную свалку.Спасибо за оказанную поддержку сотрудникам отдела развития гражданских инициатив Администрации Нижнего Тагила Лидии Панниковой и Ирине Башкировой, отделу по благоустройству и ЖКХ Администрации Ленинского района и пресс-центру «Лайм» Сергею Ноздрину отметила организатор акции Юлия Смирнова.

Фото Юлии Смирновой.