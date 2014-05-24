Кредитный отчёт "Русский Стандарт"

Кредитная история – это документ, содержащий информацию, которая характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй.

Кредитная история состоит из трех частей. Титульной, основной и закрытой части. В титульной части указаны персональные данные заемщика. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и так далее.

Во второй, основной, части кредитной истории приведена информация о кредитных счетах заемщика, как открытых (действующих), так и закрытых. Здесь указывается кредитная организация, сумма, период кредитования, а также приведен график платежей и их своевременность.

Третья часть – закрытая. Она доступна только самому субъекту кредитной истории. Здесь содержится информация о кредитных организациях, которые запрашивали кредитную историю заемщика, где он имеет открытые кредитные счета, а также закрытые кредиты.

Поставщик информации

Бюро кредитных историй «Русский Стандарт». Это бюро входит в четверку крупнейших БКИ России. И хотя по количественным показателям заметно отстает от тройки лидеров - НБКИ, Эквифакс и ОКБ - в арсенале БКИ «Русский Стандарт» 20 миллионов кредитных историй (13 миллионов уникальных заемщиков). 16 миллионов из этих историй принадлежат клиентам одноименного банка. Именно под их хранение изначально и было создано БКИ. Однако теперь с бюро сотрудничают 50 других банков, работающих в одном сегменте с банком «Русский Стандарт» (кредитные организации, предоставляющие POS-кредиты, кредитные карты и беззалговые потребительские кредиты), и база данных БКИ «Русский Стандарт» регулярно пополняется.