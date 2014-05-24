Новый статус компании Славдом

Голландский производитель ENGELS присвоил компании Славдом статус официального дилера. Это означает, что теперь у клиентов компании Славдом есть возможность приобрести голландский кирпич ручной формовки из первых рук.

ENGELS имеет столетнюю историю производства строительных материалов. Это семейное предприятие с богатыми традициями. Заводы ENGELS расположены в городах Panningen и Oeffelt. Кирпич и плитка в этой компании изготавливаются из местного сырья. Производство ведется по энергосберегающим технологиям на современном оборудовании. В технологической линии применяются туннельные печи, которые позволяют выпускать высококачественную продукцию в промышленных масштабах.

Основное отличие продукции ENGELS – это высокое качество, надежность и долговечность.

Компания Славдом уже имеет на своих складах 7 позиций кирпича из ТОП-списка самых популярных наименований кирпича ENGELS.