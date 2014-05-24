Сенсация! Только 25 мая скидки 50%!
24 мая 2014, 11:40ОбществоМихаил
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Сенсация!!! 25 мая скидка на все возбуждающие средства!!!На бельё и игрушки скидка 50%!!!!Только один день!!!!! Подробности по адресам: пр.
Сенсация!!! 25 мая скидка на все возбуждающие средства!!!
На бельё и игрушки скидка 50%!!!!
Только один день!!!!!
Подробности по адресам:
пр. Мира, 16 (3435)25-28-49
пр. Дзержинского, 43 (3435)33-40-18
ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
и в группе в контакте: http://vk.com/kazanovatagil
Удивляй и удивляйся!
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