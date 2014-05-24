В Тагил приехали лучшие танкисты России: все силы на подготовку к чемпионату

Контрактники из Новгородской, Мурманской, Челябинской областей, Чеченской республики и Забайкалья в течение двух недель будут обучаться на Уралвагонзаводе. Ребята изучают танк Т-72Б3, на котором и будут выполнять конкурсные задачи. От серийной модели, которая находится в танковых соединениях Российской армии, Т-72Б3 отличается целым комплексом модернизаций, который коснулся практически всех систем машины.

На первом этапе танкисты изучали теорию, связанную с модернизации танка Т-72. На втором теоретические знания углубляют в механосборочном цехе Уралвагонзавода, на танковом конвейере, где общаются со специалистами по связи, по эксплуатации двигателя и другим танковым системам и узлам. Свои рекомендации по управлению машиной им дают испытатели боевых машин предприятия. Они будут помогать военным и на практических занятиях, которые в скором времени будут организованы на полигоне «Старатель».

Вечерами танкисты занимаются самостоятельной подготовкой. А на выходные Уралвагонзавод составил для них план спортивных мероприятий – футбол и мини-футбол на стадионе УВЗ, тренировки в спортивном зале и бассейне предприятия.

Выпускные экзамены у военных пройдут в конце мая, по итогам которых им будет выдан документ, подтверждающий обучение. Каждый из них в составе экипажа уже прошел отборочный конкурс среди своих мотострелковых бригад, затем победил в соревнованиях в армейском окружном этапе. Впереди – окружные состязания. 4 лучших экипажа из 16 будут представлять Российскую Федерацию и научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» на международных соревнованиях по танковому биатлону.