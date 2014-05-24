В Тагил приехали лучшие танкисты России: все силы на подготовку к чемпионату
В Нижний Тагил съехались лучшие танкисты со всей России. На головном предприятии корпорации Уралвагонзаводе 16 лучших танковых экипажей из всех четырех военных округов РФ проходят подготовку ко второму международному чемпионату «Танковый биатлон-2014», который пройдет с 26 июля по 10 августа на полигоне Алабино в Московской области.
Контрактники из Новгородской, Мурманской, Челябинской областей, Чеченской республики и Забайкалья в течение двух недель будут обучаться на Уралвагонзаводе. Ребята изучают танк Т-72Б3, на котором и будут выполнять конкурсные задачи. От серийной модели, которая находится в танковых соединениях Российской армии, Т-72Б3 отличается целым комплексом модернизаций, который коснулся практически всех систем машины.
На первом этапе танкисты изучали теорию, связанную с модернизации танка Т-72. На втором теоретические знания углубляют в механосборочном цехе Уралвагонзавода, на танковом конвейере, где общаются со специалистами по связи, по эксплуатации двигателя и другим танковым системам и узлам. Свои рекомендации по управлению машиной им дают испытатели боевых машин предприятия. Они будут помогать военным и на практических занятиях, которые в скором времени будут организованы на полигоне «Старатель».
Вечерами танкисты занимаются самостоятельной подготовкой. А на выходные Уралвагонзавод составил для них план спортивных мероприятий – футбол и мини-футбол на стадионе УВЗ, тренировки в спортивном зале и бассейне предприятия.
Выпускные экзамены у военных пройдут в конце мая, по итогам которых им будет выдан документ, подтверждающий обучение. Каждый из них в составе экипажа уже прошел отборочный конкурс среди своих мотострелковых бригад, затем победил в соревнованиях в армейском окружном этапе. Впереди – окружные состязания. 4 лучших экипажа из 16 будут представлять Российскую Федерацию и научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» на международных соревнованиях по танковому биатлону.
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