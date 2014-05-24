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В Тагил приехали лучшие танкисты России: все силы на подготовку к чемпионату
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагил приехали лучшие танкисты России: все силы на подготовку к чемпионату

24 мая 2014, 11:10Общество
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