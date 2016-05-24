Ремонт квартир в новостройке Екатеринбурга

На плечи владельцев помещения ложится решение вопросов по выбору подрядчиков, согласованию дизайна, поиску соответствующих проекту стройматериалов, контроль исполнения, что в итоге становится далеко не лучшим семейным воспоминанием.

Выход есть

Избежать лишних волнений, проблем и переплат поможет сотрудничество со специализированной компанией, имеющей достаточные ресурсы и хорошую репутацию на рынке.

Ремонт квартир в новостройке – один из основных профилей деятельности компании «Group Antex» в Екатеринбурге.

Наша организация возьмет на себя обязательства по проведению на высоком уровне всех видов ремонта квартиры в новостройке: от косметического до полного изменения интерьера с выполнением перепланировок.

Преимущество сотрудничества с «Group Antex»

Конкурентоспособные цены

Заказ комплекса ремонтных работ в нашей организации - залог более низкой цены ремонта по сравнению с привлечением различных подрядчиков на отдельные этапы.

Высокая квалификация персонала

Длительный положительный опыт деятельности и высокая квалификация сотрудников позволяют органично сочетать личные предпочтения заказчика с профессиональным опытом наших специалистов.

Жесткий контроль качества

Мы работаем только проверенными поставщиками строительной отрасли, что позволяет не только планировать поступление необходимых материалов без простоя строителей, но и гарантировать их качество.

Контроль качества осуществляется на каждом этапе, что гарантирует достойное исполнение и отличный конечный результат.

Использование современных стройматериалов и технологий

Основная черта строительной отрасли - постоянно появление новых материалов и технологии в целесообразности применения, которых могут разобраться только опытные специалисты. За счет грамотного подбора комплектующих и использования более эффективных строительных технологий сотрудники «Group Antex» помогут снизить не только стоимость ремонта квартиры в новостройке, но и уменьшить сроки его проведения.