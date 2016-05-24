Ремонт квартир в новостройке Екатеринбурга
Даже небольшой ремонт новой квартиры может принести владельцам ощутимые неудобства, а необходимость полного комплекса ремонтных и отделочных работ квартиры в новостройке, может стать настоящим стихийным бедствием, свести на нет радостные ожидания от предстоящего переселения.
На плечи владельцев помещения ложится решение вопросов по выбору подрядчиков, согласованию дизайна, поиску соответствующих проекту стройматериалов, контроль исполнения, что в итоге становится далеко не лучшим семейным воспоминанием.
Выход есть
Избежать лишних волнений, проблем и переплат поможет сотрудничество со специализированной компанией, имеющей достаточные ресурсы и хорошую репутацию на рынке.
Ремонт квартир в новостройке – один из основных профилей деятельности компании «Group Antex» в Екатеринбурге.
Наша организация возьмет на себя обязательства по проведению на высоком уровне всех видов ремонта квартиры в новостройке: от косметического до полного изменения интерьера с выполнением перепланировок.
Преимущество сотрудничества с «Group Antex»
- Конкурентоспособные цены
Заказ комплекса ремонтных работ в нашей организации - залог более низкой цены ремонта по сравнению с привлечением различных подрядчиков на отдельные этапы.
- Высокая квалификация персонала
Длительный положительный опыт деятельности и высокая квалификация сотрудников позволяют органично сочетать личные предпочтения заказчика с профессиональным опытом наших специалистов.
- Жесткий контроль качества
Мы работаем только проверенными поставщиками строительной отрасли, что позволяет не только планировать поступление необходимых материалов без простоя строителей, но и гарантировать их качество.
Контроль качества осуществляется на каждом этапе, что гарантирует достойное исполнение и отличный конечный результат.
- Использование современных стройматериалов и технологий
Основная черта строительной отрасли - постоянно появление новых материалов и технологии в целесообразности применения, которых могут разобраться только опытные специалисты. За счет грамотного подбора комплектующих и использования более эффективных строительных технологий сотрудники «Group Antex» помогут снизить не только стоимость ремонта квартиры в новостройке, но и уменьшить сроки его проведения.
Компания «Group Antex» дорожит своей репутацией и полностью уверена в квалификации своих сотрудников, поэтому твердо может гарантировать высокое качество предоставляемых услуг, адекватные цены и достойный конечный результат.