В Нижнем Тагиле дело об убийстве молодого преподавателя передано в суд

В ходе расследования было установлено, что 20 февраля 2016 года 19-ти летний житель пригорода Нижнего Тагила (Илья Булдаков – прим. ред.) пришёл в школу №9, где у него произошел конфликт с 23-летним старшим вожатым (Вячеславом Пушкиным – прим. ред.). Во время конфликта обвиняемым нанёс молодому преподавателю удар кулаком по лицу. В результате удара потерпевший упал навзничь, ударившись затылком об пол. Из-за падения на пол молодой преподаватель получил закрытую черепно-мозговую травму. Полученная при падении травма привела к смерти потерпевшего в больнице 28 марта 2016 года.

Следствием установлено, что причиной выяснения отношений между молодыми людьми стал конфликт из-за девушки.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

19-летний житель пригорода обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ч. 1 ст. 109 предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы за это преступление.

Следственным комитетом также установлены обстоятельства, сделавшие возможным совершение данного преступления. Было выяснено, что в школе ненадлежащим образом охранялся холл. Потому в стены учебного заведения могли беспрепятственно проникнуть посторонние, в том числе обвиняемый.

TagilCity.ru напоминает о том, что после совершения преступления обвиняемый молодой человек долгое время находился на свободе под подпиской о невыезде. За это время он принял участие в съемках видео-интервью, в котором признался, что причиной агрессии в адрес молодого преподавателя стало провокационное поведение того в интернете.