Выбор стиральной машины 12 шагов к идеальному варианту

На Cifro Svit стиральная машина выбирается аналогично. Мы для вас уже сочинили схему, как осуществлять выбор новой автоматической стиральной машины. Просто выполняйте инструкции по порядку.

1. Выбор места и типа стиральной машины. Наиболее важная часть – это продумать, куда вы установите свою машинку. Нужен выход к водопроводной и сливной трубам. Дальше смотрите, какие габариты подходят. Тут же, выбираете и способ загрузки, вертикальный, или фронтальный.

2. Необходимые качества стиральной машины. Количество наворотов, особенно у топовых машин – огромно. Но, будете ли вы ими пользоваться? Посмотрите, что вам действительно нужно из всех возможностей, который предлагают стиралки.

3. Ценовая категория. Чем больше возможностей и приспособлений – тем выше цена. Оцените свои финансовые возможности. Отсеките все лишнее.

4. Классовая принадлежность. Из того, что осталось (с нужными возможностями и в рамках ценовой категории) выбираете лучшую по характеристикам машину.

Это достаточно просто, нужно посмотреть на букву (от А до G), обозначающую класс стиральной машинки. Так обозначают классы по энергопотреблению, отжиму, и деликатности стирки.

По этим символам вы сможете в два счета понять, какие возможности данной стиральной машины. Будет ли она сильно добавлять к счетам за электричество. Будет ли она бережно относиться к вашим вещам, и насколько сухими они будут после отжима (класс «А» - 1600 оборотов в минуту, «G» - 4 сотни).

5. Набор программ. Конечно, приятно иметь несколько десятков программ для стирки. Для одного вида белья, другого и прочее. Но, нужно понимать, что пользоваться вы будете всего несколькими из них. И просто так переплачивать за программы, к которым вы не прикоснетесь – не стоит.

6. Объем барабана. Почти все стиральные машины рассчитаны на объем около 5 килограмм. На это и рассчитывайте. Разве что у вас специфические потребности.

7. Коммуникабельность стиральной машины. Не поленитесь, пойдите в магазин (даже если будете заказывать ее в интернете), и попробуйте воспользоваться меню. Оно должно быть понятным. Впрочем, это не критично.