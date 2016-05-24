Выбор стиральной машины 12 шагов к идеальному варианту
Сделать хороший выбор достаточно просто. Нужно продумать систему действий, и не забывать ее придерживаться.
На Cifro Svit стиральная машина выбирается аналогично. Мы для вас уже сочинили схему, как осуществлять выбор новой автоматической стиральной машины. Просто выполняйте инструкции по порядку.
1. Выбор места и типа стиральной машины. Наиболее важная часть – это продумать, куда вы установите свою машинку. Нужен выход к водопроводной и сливной трубам. Дальше смотрите, какие габариты подходят. Тут же, выбираете и способ загрузки, вертикальный, или фронтальный.
2. Необходимые качества стиральной машины. Количество наворотов, особенно у топовых машин – огромно. Но, будете ли вы ими пользоваться? Посмотрите, что вам действительно нужно из всех возможностей, который предлагают стиралки.
3. Ценовая категория. Чем больше возможностей и приспособлений – тем выше цена. Оцените свои финансовые возможности. Отсеките все лишнее.
4. Классовая принадлежность. Из того, что осталось (с нужными возможностями и в рамках ценовой категории) выбираете лучшую по характеристикам машину.
Это достаточно просто, нужно посмотреть на букву (от А до G), обозначающую класс стиральной машинки. Так обозначают классы по энергопотреблению, отжиму, и деликатности стирки.
По этим символам вы сможете в два счета понять, какие возможности данной стиральной машины. Будет ли она сильно добавлять к счетам за электричество. Будет ли она бережно относиться к вашим вещам, и насколько сухими они будут после отжима (класс «А» - 1600 оборотов в минуту, «G» - 4 сотни).
5. Набор программ. Конечно, приятно иметь несколько десятков программ для стирки. Для одного вида белья, другого и прочее. Но, нужно понимать, что пользоваться вы будете всего несколькими из них. И просто так переплачивать за программы, к которым вы не прикоснетесь – не стоит.
6. Объем барабана. Почти все стиральные машины рассчитаны на объем около 5 килограмм. На это и рассчитывайте. Разве что у вас специфические потребности.
7. Коммуникабельность стиральной машины. Не поленитесь, пойдите в магазин (даже если будете заказывать ее в интернете), и попробуйте воспользоваться меню. Оно должно быть понятным. Впрочем, это не критично.
8. Конкретные особенности, надежность. Уже выбрав модель, почитайте о ней отзывы. Там могут вылезти неприятные особенности. Какой-нибудь пластмассовый бак, или привод… Есть такие просчеты производителей, которые несовместимы с вашей покупкой.