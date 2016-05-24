Выпускникам российских вузов, у которых приостановлена аккредитация, позволят закончить обучение
24 мая 2016, 12:55ОбществоТимофей Данилов
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Соответствующее поручение Рособнадзору дал министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
На встрече с Уполномоченным по правам студентов Артемом Хромовым министр заявил, что отзыв аккредитации вузов не скажется на студентах выпускных курсов – они смогут благополучно закончить обучение и получить дипломы.
По словам Ливанова, в случаях лишения аккредитации министерство обеспечит перевод студента в другой вуз на схожих условиях и по аналогичной программе обучения.
Каждую неделю в стране аккредитации лишаются 5 вузов. Но как отметил министр, это небольшое число, ведь всего в России более 2 тысяч вузов. Чаще всего аккредитацию теряют негосударственные высшие учебные заведения. По мнению Ливанова, это происходит потому, что они работают плохо.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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