Выпускникам российских вузов, у которых приостановлена аккредитация, позволят закончить обучение

На встрече с Уполномоченным по правам студентов Артемом Хромовым министр заявил, что отзыв аккредитации вузов не скажется на студентах выпускных курсов – они смогут благополучно закончить обучение и получить дипломы.

По словам Ливанова, в случаях лишения аккредитации министерство обеспечит перевод студента в другой вуз на схожих условиях и по аналогичной программе обучения.

Каждую неделю в стране аккредитации лишаются 5 вузов. Но как отметил министр, это небольшое число, ведь всего в России более 2 тысяч вузов. Чаще всего аккредитацию теряют негосударственные высшие учебные заведения. По мнению Ливанова, это происходит потому, что они работают плохо.